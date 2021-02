HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Jahr 2020 sei mit einem besser als erwarteten Abschneiden in allen Kernsegmenten stark zu Ende gegangen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei dem Flugzeugbauer blicke er nun zwar vorsichtiger auf 2021, für die Folgejahre jedoch steige seine Zuversicht. Der jüngste Kursrückgang biete eine gute Kaufgelegenheit./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de