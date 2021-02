NPI-Distributor Mouser Electronics hat sein Distributionszentrum auf dem 78 ha großen Campus seiner Unternehmenszentrale in Texas um 11.000 m² erweitert und auch technisch auf den aktuellsten Stand gebracht. Dazu gehört auch die Investition in automatisierte Anlagen, um Bestellungen noch effizienter und präziser zu verpacken. Heute bedienen die Mitarbeiter des Distributors 55 automatische Hochregallager (VLMs, Vertical Lift Modules). VLMs sind im Wesentlichen riesige vertikale Regalanordnungen mit einem automatisierten Aufzug, in denen die Bauelemente lagern. Die VLMs liefern die Bauteile direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...