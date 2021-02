FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag bis zum Mittag im Kurs leicht nachgegeben. Anfänglich deutliche Verluste wurden bis zuletzt reduziert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag bei 177,25 Punkten und damit 0,07 Prozent tiefer als am Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,52 Prozent.

Hauptthema an den Märkten bleiben die Kurskapriolen bei einzelnen Aktienwerten wie allen voran Gamestop in den USA. Hintergrund sind private Kleinanleger, die sich im Internet zu einem Wettkampf gegen Shortseller verabredet haben. Der Streit sorgt über die jeweiligen Titel hinaus für Verunsicherung an den Aktienmärkten. Als sicher geltende Wertpapiere wie Bundesanleihen können davon jedoch nicht durchweg profitieren.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen wenig spektakulär aus. Die Industriestimmung, gemessen am Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit, gab im Januar nach. Verglichen mit den Dienstleistern fällt die Eintrübung milde aus, da die Industrie weniger stark durch die Corona-Beschränkungen betroffen ist. Zur Überraschung von Analysten hellte sich die Stimmung in Italien deutlich auf.

Am Nachmittag blicken die Anleger in Richtung USA: Dort veröffentlicht das Institut ISM die Ergebnisse seiner Industrieumfrage. Der daraus abgeleitete Indikator gilt als zuverlässiges Maß für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung./bgf/jsl/jha/