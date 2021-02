DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.749,00 +1,22% +0,48% Euro-Stoxx-50 3.536,11 +1,57% -0,47% Stoxx-50 3.117,64 +1,38% +0,30% DAX 13.616,01 +1,36% -0,75% FTSE 6.477,20 +1,09% -0,82% CAC 5.472,82 +1,36% -1,42% Nikkei-225 28.091,05 +1,55% +2,36% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,23% -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,70 52,20 +1,0% 0,50 +8,4% Brent/ICE 55,75 55,04 +1,3% 0,71 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,40 1.846,53 +1,0% +18,87 -1,7% Silber (Spot) 29,55 27,03 +9,4% +2,53 +12,0% Platin (Spot) 1.123,00 1.078,35 +4,1% +44,65 +4,9% Kupfer-Future 3,54 3,56 -0,5% -0,02 +0,6%

Spekulanten konzentrieren sich in den Sozialen Medien verstärkt auf Silber. Händler rechnen mit einem baldigen Eingreifen der Regulierungsbehörden.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Talfahrt zum Wochenausklang bzw. in der Vorwoche stehen die Börsenampeln an der Wall Street auf grün. Die Vorwoche lieferte die schwärzeste Börsenwoche seit Oktober. Damit könnte zumindest ein Teil der heftigen Freitags- und Wochenverluste wieder aufgeholt werden. Der Volatilitätsindex, das "Angstbarometer, sinkt um 5 Prozent - im Januar hatte der Zuwachs hier bei 45 Prozent gelegen. Im Handel spricht man von einer sinkenden Leerverkaufsquote unter Hedgefonds, daher könnte die Volatilität in der laufenden Woche weiter nachlassen. Etwas Mut machen die positiven Schlagzeilen um die Impfstoffversorgung in Europa. Und aus China kommt das Signal, dass die dortige Erholung der Wirtschaft an Kraft verliert. Allerdings deuten die Daten noch immmer auf Expansion. Im Tagesverlauf stehen die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes in den USA an. Marktteilnehmer befürchten deutliche Abwärtsrevisionen. Zudem wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Januar veröffentlicht.

Die im Streit zwischen Privatanlegern und Hedgefonds stark in den Blick der Öffentlichkeit geratene Gamestop-Aktie steigt vorbörslich um 5,2 Prozent. Am Freitag war der Kurs um fast 70 Prozent nach oben geschossen. Über Internetplattformen sich absprechende Privatanleger treiben seit Wochen den Kurs in die Höhe.

Sehr fest mit Aufschlägen von bis zu 1,7 Prozent zeigen sich Chevron und Exxon. Wie am Wochenende bekannt wurde, haben die Chefs der beiden Ölkonzerne im vergangenen Jahr die Möglichkeit eines Zusammenschlusses ausgelotet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Bechtle AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 59,1 zuvor: 57,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 59,9 Punkte zuvor: 60,7 Punkte 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen weiten die Gewinne bis Montagmittag aus. Eine Entspannung in der Nachrichtenlage um den EU-Impfstreit und ordentliche Wirtschaftsdaten aus China stützen den Markt. Zudem soll der Corona-Impfgipfel zwischen Bund und Ländern stattfinden. Der Industriesektor der Eurozone ist im Januar den siebten Monat in Folge auf Wachstumskurs geblieben und expandierte abermals kräftig. Wie IHS Markit bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, gab der Einkaufsmanagerindex für den Sektor zwar nach, blieb damit aber deutlich über der Wachstumsschwelle. Bei Stabilus geht es 2,7 Prozent nach oben, hier wurde der Gewinn stärker als der Umsatz gesteigert. Verschnupft reagieren Börsianer auf die Geschäftszahlen der Banken: Die Kurse von Julius Bär und Swedbank fallen um 2,8 bzw. 4,2 Prozent. Ryanair fallen um 0,2 Prozent. Der Lockdown in Europa sowie das Fernbleiben der Geschäftsreisenden lassen die Passagierzahlen einbrechen. So flog Ryanair im dritten Quartal einen Nettoverlust ein, der nach Aussage der Citi-Analysten aber nahe der Markterwartung lag. Siemens Healthineers hat endgültige Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt. Für den Kurs geht es 2,2 Prozent aufwärts. Für FMC geht es gegen den Trend um gut 3 Prozent nach unten, damit stellt sie den Verlierer im DAX. Im Handel wird auf die Abstufung durch Stifel verwiesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:55 Uhr Fr, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,2086 -0,36% 1,2129 1,2137 -1,0% EUR/JPY 126,72 -0,31% 126,94 127,09 +0,5% EUR/CHF 1,0816 +0,14% 1,0813 1,0802 +0,1% EUR/GBP 0,8812 -0,43% 0,8826 0,8851 -1,3% USD/JPY 104,88 +0,07% 104,66 104,70 +1,5% GBP/USD 1,3713 +0,06% 1,3742 1,3713 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4714 +0,29% 6,4612 6,4470 -0,5% Bitcoin BTC/USD 34.394,25 +4,26% 33.388,25 37.266,75 +18,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Für gute Stimmung und wieder mutiger agierende Anleger sorgte, dass Astrazeneca und Biontech mehr Impfstoffe nach Europa liefern wollen. In China hat die Wirtschaft etwas an Kraft verloren, gleichwohl deuten Daten auf Expansion. In Tokio erholte sich der Nikkei mit Unterstützung günstiger Handelsdaten. Im Januar stiegen die Exporte auf Jahressicht um 11,4 Prozent. Sydney schloss freundlich. Der australische Premierminister hat Pläne detailliert, wie die gesamte Bevölkerung bis Oktober durchgeimpft sein soll. Außerdem berichteten Händler von ermutigenden Daten aus dem Immobiliensektor. Teilnehmer in Schanghai sprachen davon, dass hier einige Akteure auf neue, für die Aktien günstige Signale der chinesischen Notenbank warteten, nachdem diese zuletzt dem Geldmarkt Liquidität entzogen hatte. Nach sechs Handelstagen in Folge mit Kursverlusten erlebte die Börse in Mumbai ein Kursfeuerwerk. Als Zünder machten Händler nun präsentierte "ambitionierte Ausgabenpläne" der indischen Regierung aus. Für Komatsu ging es in Tokio um 3,9 Prozent aufwärts, nachdem der Baumaschinenhersteller die Erwartungen übertroffen hatte. Nintendo lagen unmittelbar vor der Zahlenbekanntgabe gut 3 Prozent fester im Markt. Zozo haussierten um 17 Prozent, nachdem das e-commerce-Unternehmen den Ausblick angehoben hatte. NEC machten einen Satz um 13 Prozent, befeuert von einem mehr als verdoppelten Nettogewinn. Auch beim Keramikartikelhersteller Toto befeuerten gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick den Kurs. Er schnellte um 12 Prozent nach oben. In Seoul gewannen SK Hynix 2 Prozent. Das Unternehmen hatte die Fertigstellung einer neuen Chipproduktion mitgeteilt. Für die Biopharmaaktie Celltrion ging es um 15 Prozent nach oben. Sie profitierten von einer Zulassung in Kanada. Solide Autoverkäufe bescherten Hyundai und Kia Zuwächse von 4,2 bzw. 9,1 Prozent.

CREDIT

Leicht eingeengt zeigen sich am Montagvormittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Auf ein Ende der volatilen Ausschläge könne deswegen aber noch nicht gesetzt werden, heißt es. Etwas Hoffnung auf eine schnellere Wirtschaftserholung komme nun aber zurück, da in der EU das Problembewusstsein über das desaströs langsame Impftempo gewachsen sei. Entsprechend lasse die Risikoaversion wieder etwas nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer unterstützt Curevac bei Produktion des Corona-Impfstoffs

Bayer wird den mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff des Tübinger Biopharmazieunternehmens Curevac herstellen. Somit wollen beide Unternehmen die zu Jahresbeginn vereinbarte Kooperation ausbauen und die Covid-19-Impfstoff-Fertigung in Deutschland ankurbeln. Zu diesem Zweck will Bayer das eigene Produktionsnetzwerk aktivieren, einschließlich des Produktionswerkes in Wuppertal, teilte der DAX-Konzern mit.

Siemens Healthineers mit mehr als verdoppeltem Free Cashflow

Siemens Healthineers hat den Free Cashflow im ersten Quartal (per Ende Dezember) auf 668 (Vorjahr: 244) Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Medizintechnikkonzern verbuchte einen Nettogewinn von 437 Millionen Euro - ein Plus von 44 Prozent, wie er jetzt in Erlangen mitteilte. Die Siemens-Tochter hatte die übrigen Zahlen bereits vorab bekannt gegeben und den Ausblick für das Gesamtjahr 2020/21 dabei angehoben.

Thyssenkrupp-Chefin hat bei Liberty-Angebot noch Klärungsbedarf

Mit dem jüngst aktualisierten Übernahmeangebot von Liberty Steel für das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp sind nach Darstellung von Vorstandschefin Martina Merz noch immer viele Fragen offen. Zugleich würden noch weitere Optionen für die verlustträchtige Sparte geprüft. "Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen", heißt es in der vorab veröffentlichten Rede von Merz zur Hauptversammlung am Freitag.

Biontech verspricht 75 Millionen mehr Impfdosen für EU im zweiten Quartal

Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern hat das deutsche Pharmaunternehmen Biontech die Lieferung von bis zu 75 Millionen mehr Impfdosen seines Corona-Vakzins für die Europäische Union im zweiten Quartal versprochen. Der Impfstoffentwickler verpflichte sich zur Auslieferung der versprochenen Impfstoffmenge im ersten Quartal und "bis zu 75 Millionen Dosen zusätzlich im zweiten Quartal an die EU", schrieb Sierk Poetting, CFO und COO von Biontech, in einer Erklärung des Unternehmens.

ENBW: Braunkohle-Vertrag mit Bund noch nicht unterzeichnet

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW zögert weiter mit der Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages, mit dem die Betreiber für den Ausstieg aus der Braunkohle entschädigt werden sollen. "Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, da wird noch gesprochen", sagte ENBW-Chef Frank Mastiaux anlässlich einer Pressekonferenz zum Ausbau von Schnellladesäulen. Grund ist ein Streit um das Braunkohlekraftwerk Lippendorf nahe Leipzig, das je zur Hälfte der ENBW und der mitteldeutschen Leag gehört.

Windeln.de verfehlt Ziele und muss sparen

Der Online-Händler Windeln.de hat im fortgeführten Geschäft im vergangenen Jahr den Umsatz um 8,6 Prozent auf 76,1 Millionen Euro gesteigert. Damit verfehlte das Unternehmen sein Ziel einer zweistelligen Wachstumsrate, wie das Unternehmen aus Grünwald einräumte. Das bereinigte EBIT legte leicht zu. Allerdings verfehlte Windeln.de das Ziel eines ausgeglichenen bereinigten EBIT für Anfang 2021 und drückt nun auf die Kostenbremse.

Britische Modehandelskette Arcadia schließt rund 70 Läden

Die britische Modehandelskette Arcadia mit den Marken Topshop, Topmen, Miss Selfridge und HIIT schließt ihre rund 70 Läden - die Marken kauft der britische Online-Händler Asos. Asos zahle 330 Millionen Pfund, teilte die Arcadia-Insolvenzverwaltung Deloitte mit. Asos erklärte, die vier Marken kämen bei seiner jungen Kundschaft gut an - zudem seien sie auch in Deutschland und den USA bekannt, "zwei unserer wichtigsten Märkte".

Julius Bär kauft eigene Aktien zurück und steigert Dividende

Julius Bär will eigene Aktien zurückkaufen und für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr Dividende an die Aktionäre ausschütten, nachdem die Schweizer Privatbank unter dem Strich den Gewinn um 50 Prozent gesteigert hat. Zum einen soll die Dividende für 2020 auf 1,75 Schweizer Franken je Aktie steigen von 1,50 Franken ein Jahr zuvor, wie Julius Bär mitteilte. Zum anderen sollen Aktien im Wert von bis zu 450 Millionen Franken zurückgekauft werden, das Programm läuft bis Ende Februar 2022.

Nintendo erhöht dank Pandemie Gewinnprognose

Der Videospiele-Anbieter Nintendo Co profitiert weiterhin von dem Pandemie-bedingten Bedarf nach Unterhaltungsangeboten im eigenen Heim. Dank der höheren Nachfrage haben die Japaner ihre Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März angehoben. Die Einnahmen sieht Nintendo nun um 22 Prozent auf 1,6 Billionen Yen steigen, umgerechnet 12,7 Milliarden Euro. Bislang hatte der Produzent von Videospielen und Konsolen nur ein Umsatzplus von 7 Prozent in Aussicht gestellt.

Ryanair schreibt Quartalsverlust und erwartet auch 2020/21 rote Zahlen

Der Billigflieger Ryanair Holdings ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die roten Zahlen geflogen und präzisiert nun die Verlustprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März. 850 bis 950 Millionen Euro werde das Unternehmen 2020/21 netto verlieren, kündigte Ryanair an, nachdem das Unternehmen bislang nur Verluste, aber keine konkreten Zahlen, angekündigt hatte. Die Pandemie und die Lockdowns lassen die Passagierzahlen schmelzen, der Billigflieger kann wegen der kurzfristigen Buchungen selbst die Geschäftsentwicklung im laufenden Quartal nur schwer absehen.

Tiktok-Wettbewerber sammelt 5,4 Mrd Dollar in Hongkong ein

Kuaishou Technology, der Wettbewerber der Kurzvideoplattform Tiktok, wird nach starker Investorennachfrage 5,4 Milliarden US-Dollar bei seinem Börsengang in Hongkong einsammeln können. Nach internen Informationen, die das Wall Street Journal einsehen konnte, werden die angebotenen Aktien zu je 115 Hongkong-Dollar verkauft und damit am oberen Ende der zuvor genannten Preisspanne von 105 bis 115 Hongkong-Dollar. Der Börsenhandel wird am Freitag beginnen.

