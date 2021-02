FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Rally des Silberpreises hat am Montag auf die ganze Rohstoffbranche abgefärbt. Während das Edelmetall beim Kräftemessen mit Hedgefonds zum neuen Liebling im Internet organisierter Privatanleger wurde, stieg der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Basic Resources um 3,6 Prozent. Allen voran zogen die Aktien des britischen Silberproduzenten Fresnillo in London mächtig um 18 Prozent an. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank sprach von einem "Silber-Wahnsinn".

Die Branchenstärke verhalf auch dem deutschen Kupferproduzenten Aurubis zu einem deutlichen Kursplus von 4,2 Prozent, was der Aktie die Spitzenposition im MDax einbrachte. Durch den Kurssprung schafften die Papiere die Rückkehr über die 50-Tage-Durchschnittslinie, die im Zuge des Rücksetzers in der Vorwoche unterschritten wurde. Neben dieser bei charttechnisch orientierten Anlegern beliebten mittelfristigen Indikatorlinie stehen die Papiere auch kurz vor einem Test der kurzfristiger aussagekräftigen 21-Tage-Linie./tih/jha/