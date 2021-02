Elon Musk hat auf Clubhouse für überfüllte Räume gesorgt. Dabei brachten die Fragen, die er beantworten sollte, nichts Neues zutage. Als er selbst zum Interviewer wurde, gab es dann doch noch spannende Einblicke. Am Montag um sieben Uhr morgens, in Los Angeles war es da 22:00 Uhr am Sonntagabend, hat sich Elon Musk im Clubhouse-Format "Good Time" einigen Fragen gestellt. "Good Time" widmet sich den Themen Startups, Risikokapital und Krypto und verfolgt den Anspruch, damit eher unbeschwert, man könnte auch sagen oberflächlich, umzugehen - ein Format zum unangestrengten Mithören eben. Offenbar hatten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...