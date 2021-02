Nachdem Autorotor an die Matilda Holding verkauft wurde, hat diese ein neues Management aufgestellt und im August 2020 Daniele Comassi als Geschäftsführer eingestellt. Weil das Produktprogramm von Autorotor gut zum Portfolio von Gimatic passt, haben sich die Verantwortlichen der Holding dazu entschlossen, die Vertriebsgeschicke in die Hände des Ihnen gut bekannten Unternehmens in Hechingen zu legen. ...

