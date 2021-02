(Vancouver, British-Columbia) 1. Februar 2021 - Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) (Lomiko oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb von 100 % am Flockengraphitprojekt La Loutre - https://www.lomiko.com/wp-content/uploads/2019/07/LMR-NR-La-Loutre-Drilling-Results-Pre-ss-Release-final-July-8-2019.pdf mit einer Zahlung von $ 1.125.000 an den Verkäufer, Quebec Precious Minerals Corporation, abgeschlossen hat. Die Übertragung der Eigentumsrechte hat begonnen und wird sobald wie möglich abgeschlossen.

A. Paul Gill, der CEO, merkte dazu an: "Wir stehen am Anfang einer Revolution bei Elektrofahrzeugen (EF), die zu einem Bullenmarkt bei Batteriematerialien - https://www.youtube.com/watch?v=f-OYF6km3ag führen wird. Mehr als 100 Mega-Fabriken werden Lithium-Ionen-Batterien weltweit produzieren. Lomiko sieht eine Chance der Lieferung von Graphit im Rahmen eines Abkommens über kritische Mineralien zwischen Kanada und den USA."

Lomiko sieht der Auswertung der Angebote für eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Spannung entgegen, um das Projekt weiter voranbringen zu können. Die Entwicklung einer Strategie zur Identifizierung von Mehrwertprodukten ist erforderlich, um ein langfristiges, rentables Geschäftsmodell vor dem Einsatz von umfassendem Kapital zu erarbeiten, und ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens.

Analyse des Graphitsektors

Der Preis für Kugelgraphit 95 % C (Reinheit), 15 Mikron, liegt bei $ 2.700-2.800 USD/Tonne, also weit über dem Preis für andere Graphitarten. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung wird die Kosten und den potenziellen Markt für dieses wichtige Produkt einschließen. Die Weltbank hat festgestellt, dass sich die Nachfrage nach Kugelgraphit bis zum Jahr 2040 um 500 % steigern wird, da Mega-Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien für die Belieferung des EF-Marktes gebaut werden.

Graphitelektroden sind ein weiterer langfristiger Markt für natürliches Flockengraphit. Graphitleiter, die elektrische Energie in Form eines elektrischen Lichtbogens freisetzen, werden eingesetzt, um den Stahlschrott in einem Elektrolichtbogenofen zu erhitzen und zu schmelzen. Sie sind gegenwärtig die einzigen Produkte mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und können in dieser anspruchsvollen Umgebung eine extrem hohe Hitzeentwicklung aufrechterhalten. Auch aufgrund der wachsenden Nachfrage nach hochwertigem Stahl für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Elektronikindustrie nimmt die Beliebtheit von Graphitelektroden derzeit enorm zu.

