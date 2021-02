Unterföhring (ots) - Kriminelle Kammerjäger. Dreiste Waschmaschinen-Monteure. Überteuerte Schlüsseldienste. Findige Gebrauchtwagenhändler. Betrügerische Bestattungsunternehmen. In einer neuen Staffel "Achtung Abzocke" ist Peter Giesel wieder Deutschlands dreistesten Betrügern auf der Spur - ab Donnerstag, 4. Februar 2021, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Die Zuschauer haben den Betrugsexperten in Abzock-Fällen um Hilfe gebeten, die so skrupellos und dreist waren, dass er diesen Rekord-Gaunereien auf den Grund gegangen ist.Peter Giesel: "In den vergangenen Monaten haben uns unzählige Zuschriften von Zuschauern erreicht. Es scheint, als wäre die Zeit der Pandemie auch eine Hochsaison für Betrüger. Mehr denn je gibt uns diese Arbeit das Gefühl, als Journalisten auf der Seite unserer Zuschauer zu stehen - ein gutes Gefühl."600 Euro für einen verstopften Schlauch. 500 Euro für einen losen Stecker. 450 km zur Reparatur durch Deutschland. Die Betrugsmaschen von Waschmaschinen-Monteuren werden immer dreister - und teurer. In der ersten Folge der neuen Staffel zeigt Peter Giesel, wie Monteure ihre Kunden trotz einfachster Reparaturen um sehr viel Geld bringen.Peter Giesel und "Achtung Abzocke" feierten 2020 ihr bislang erfolgreichstes Jahr. Im Schnitt erzielte die Sendung in der Prime Time einen starken Marktanteil von 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 01.02.2021Die neue Staffel "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur", ab 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:Simon WalterComm.&PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1125email: simon.walter@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4827252