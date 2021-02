Die Messe The smarter E Europe, zu der auch die Intersolar Europe gehört, wird um sechs Wochen nach hinten verschoben. Ursprünglich war der Zeitraum vom 9. Bis 11 Juni geplant. Jetzt findet die Veranstaltung aller Voraussicht nach vom 21. bis 23. Juli 2021 in München statt. The smarter E Europe mit den vier Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe wird um sechs Wochen in den Juli und damit in das zweite Halbjahr 2021 verschoben. Die Innovationsplattform ...

