Bundesregierung ruft Russland zur Beendigung von Gewalt auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Russland für den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten scharf kritisiert und die Freilassung der Inhaftierten gefordert. Auch warf sie den russischen Sicherheitsbehörden unverhältnismäßiges Vorgehen gegen friedlich demonstrierende Bürger vor. "Wir rufen die russische Führung dazu auf, die Gewaltmaßnahmen zu beenden und die Ausübung bürgerlicher Rechte und Freiheiten zu garantieren", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

Am Wochenende waren zahlreiche Menschen bei Protesten festgenommen worden. Die Bundesregierung erneuerte auch ihre Kritik an der Inhaftierung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Er war Mitte Januar direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen und im Schnellverfahren zu 30 Tage Haft verurteilt worden. In Berlin war er aufgrund eines Giftanschlags behandelt worden, für den er den Kreml verantwortlich macht.

"Die Verhafteten sind unverzüglich auf freien Fuß zu setzen. Die Bundesregierung fordert die russische Regierung zudem abermals auf, Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen und die Umstände des Chemiewaffeneinsatzes gegen ihn auf russischem Boden aufzuklären."

Justizministerin: Russland wahrt nicht einmal Schein von Rechtsstaatlichkeit

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte die Welle von Verhaftungen und Polizeigewalt gegenüber friedlichen Demonstrierenden und Journalisten in Russland "eine eklatante Missachtung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der russischen Verfassung". Die russische Führung wahre nicht einmal mehr den Schein von Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Demokratie, so die SPD-Politikerin.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Strafverfahren gegen Nawalny, aufgrund dessen er nun in Haft ist, als grob willkürlich beurteilt. Statt Nawalny und seine Unterstützer weiter zu verfolgen, zu unterdrücken und zu kriminalisieren, müssten endlich strafrechtliche Ermittlungen beginnen, um das Giftattentat auf ihn aufzuklären, so Lambrecht.

