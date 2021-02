DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis, München 08:00 DE/Destatis, Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen 2020 *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) über paritätisch besetzte Wahllisten, Karlsruhe 09:50 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Keynote auf der virtuellen Konferenz "Europe 2021" *** 10:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -2,2% gg Vq/-6,8% gg Vj 3. Quartal: +15,9% gg Vq/-5,0% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -1,2% gg Vq/-5,7% gg Vj 3. Quartal: +12,4% gg Vq/-4,3% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York 12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou 12:50 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:35 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving 19:00 US/Fed, New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) moderiert ein virtuelles Gespräch mit Nasdaq-Präsidentin Friedman 20:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Veranstaltung "Uneven Outcomes in the Labor Market: Understanding Trends and Identifying Solutions" *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q, Thousand Oaks *** 22:15 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Auto1 Group SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

