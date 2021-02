Mineola, New York (ots/PRNewswire) - Die Integration von zehn Sicherheitsmodulen hebt die Cybersicherheit auf die nächste Stufe und reduziert gleichzeitig Komplexität und KostenRevBits gibt die allgemeine Verfügbarkeit seiner Cyber Intelligence Platform ("CIP") bekannt, einer integrierten Lösung, die Unternehmen auf der ganzen Welt einen unvergleichlichen Schutz vor Cyberangriffen bieten soll.RevBits CIP verfolgt einen radikal neuen Ansatz und ist die erste vollständig integrierte Cybersicherheitsplattform, die durch den Austausch von Bedrohungsdaten und anderen relevanten Daten zwischen zehn verschiedenen Sicherheitsmodulen überlegenen Schutz bietet."Da die Bedrohungslage im Cyberspace immer weiter ansteigt und eine alarmierend steigende Zahl von Unternehmen gehackt wird, ist klar geworden, dass der Einsatz und die Verwaltung mehrerer Einzellösungen weder effizient noch effektiv ist", so David Schiffer, CEO. "Wie bei den meisten Unternehmensressourcen werden auch die Sicherheitsteams immer eine begrenzte Kapazität haben. Wenn wir ihnen eine einzige integrierte Plattform zur Verfügung stellen können, wird das ihrer Produktivität einen großen Schub geben. Es kann weniger Zeit und Geld für die Verwaltung verschiedener Tools und Umgebungen aufgewendet werden, während der Austausch relevanter Bedrohungsinformationen ein viel schnelleres und proaktiveres Eingreifen ermöglicht."RevBits CIP besteht aus den folgenden Modulen:- E-Mail- Sicherheit- Endpoint Sicherheit- Erweiterte Exploit-Erkennung- EDR- Täuschungstechnologie- Privilegierte Zugriffsverwaltung- Privilegierte Session Management- Passwort Management- Schlüssel Management- Zertifikat Management "Basierend auf einer einzigartigen Architektur und patentierten Technologien wurde jedes einzelne RevBits-Modul so entwickelt, dass es den besten Schutz seiner Klasse bietet", so Mucteba Celik, CTO. "Durch die Kombination dieser Module in RevBits CIP können wir unseren Kunden nun eine zentrale Sicht auf ihre Cybersicherheit bieten, von der aus sie sofort Maßnahmen ergreifen können, indem sie nahtlos zwischen den Modulen navigieren. Dies ist eine wirklich einzigartige Fähigkeit in der heutigen verstreuten Landschaft von Cybersecurity-Software."Weitere Informationen über die RevBits Cyber Intelligence Platform finden Sie unter www.revbits.comPressekontakt:Neal Hesterberg,neal.hesterberg@revbits.comInformationen zu RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein innovatives Cybersicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden einen hervorragenden Schutz zu bieten, der auf Expertenwissen basiert. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143261/4827394