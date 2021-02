Die Antragsfrist für den Umsatzersatz für Unternehmen, die bereits am 20. Jänner 2021 ausgelaufen ist, sollte nach Ansicht der NEOS um mindestens zwei Monate verlängert werden. "Der Umsatzersatz, der in vielen Fällen für rasche Hilfe gesorgt hat, sollte nicht an knappen Fristen scheitern", sagt NEOS-Finanzsprecherin Karin Doppelbauer und verweist auf rechtliche Unklarheiten und die wiederholte Verlängerung ...

