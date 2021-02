DJ Kosovo nimmt diplomatische Beziehungen zu Israel auf

JERUSALEM (AFP)--Das Kosovo hat diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Israels Außenminister Gabi Aschkenasi sagte am Montag nach einem Online-Treffen mit seiner kosovarischen Kollegin Meliza Haradinaj-Stublla, er habe dem Antrag der Regierung in Pristina zugestimmt, eine Botschaft in Jerusalem zu eröffnen. Bei der Online-Zeremonie unterzeichneten beide Seiten eine entsprechende gemeinsame Erklärung.

Das mehrheitlich muslimische Kosovo erkennt mit der Eröffnung einer Botschaft das sowohl von Palästinensern als auch von Israel beanspruchte Jerusalem als Hauptstadt Israels an.

Im vergangenen Jahr hatten eine Reihe arabischer Staaten unter US-Vermittlung Israel als Staat anerkannt und ihre Beziehungen normalisiert, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und zuletzt Marokko. Keines dieser Länder hatte dabei Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte bereits 2017 in einem umstrittenen Schritt Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und im Mai 2018 die US-Botschaft dorthin umziehen lassen. Das löste wütende Proteste der Palästinenser aus. Die Regierung des Kosovo hatte bereits im September im Beisein Trumps die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel angekündigt. Serbien kündigte bei dem Dreiergipfel an, seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

"Heute wird Israel das 117. Land, das die Republik Kosovo als unabhängigen und souveränen Staat anerkennt", sagte Haradinaj-Stublla am Montag. Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit bis heute nicht an und betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 09:54 ET (14:54 GMT)