Der Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe steigt in den USA im Januar weiter an - Der US Dollar Index klammert sich an starke Gewinne knapp unter 91,00 - Der von IHS Markit ermittelte PMI für das verarbeitende Gewerbe ist im Januar auf 59,2 (final) von 57,1 im Dezember gestiegen und zeigt damit eine anhaltende Expansion der wirtschaftlichen Aktivität ...

