DJ US-Bauausgaben im Dezember gestiegen

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Bauausgaben in den USA haben sich im Dezember erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,8 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,9 Prozent wurde auf plus 1,1 Prozent revidiert.

Im Dezember lagen die Ausgaben im Wohnbau um 3,1 Prozent höher. Insgesamt gab es im Privatsektor ein Plus von 1,2 Prozent und bei der Bautätigkeit im öffentlichen Sektor einen Anstieg um 0,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2021 10:06 ET (15:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.