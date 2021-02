Leipzig (ots) - Ab sofort können sich Gemeinden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für den Auftakt des beliebten Festivals bewerben. Der Gewinnerort wird zum 30. Geburtstag des MDR-Musiksommers mit dem Eröffnungskonzert beschenkt.Beim Eröffnungskonzert am 19. Juni 2021 werden traumhaft schöne Soundtracks, vom Filmklassiker bis zum Serienhit, zu erleben sein. Die Bewerbungsaktion hierfür läuft bis zum 28. Februar."Unser MDR-Musiksommer wird 30! Dieses Jubiläum wollen wir gemeinsam mit den Menschen in Mitteldeutschland feiern. Deshalb laden wir alle Gemeinden in unserem Sendegebiet herzlich ein, sich als Veranstaltungsort für das stimmungsvolle Eröffnungskonzert inklusive der Übertragung im MDR-Programm zu bewerben. Der Konzertbesuch am 19. Juni ist für alle Geburtstagsgäste frei. Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!", so Programmdirektion Jana Brandt.Eine MDR-Jury kürt aus den eingegangenen Bewerbungen jeweils einen Ort aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die Finalrunde. Dabei spielt neben der Erfüllung formaler Kriterien auch die Kreativität bei der Bewerbungsbegründung eine Rolle. Wer von den drei Orten den Festivalauftakt nach Hause holen kann, entscheidet das Publikum in der Finalrunde per Onlinevoting. Die konkreten Ausschreibungsbedingungen sind hier zu finden: www.mdr.de/s/bewerbungmdrmusiksommer (http://www.mdr.de/s/bewerbungmdrmusiksommer)Seit 1992 bringt der MDR-Musiksommer von Juni bis August herausragende Konzerte in die mitteldeutschen Regionen und begeistert Musikfans von Arendsee bis Bad Elster, von Görlitz bis Eisenach. Inzwischen kann das Festival auf rund 1.800 Veranstaltungen in mehr als 300 Spielorten zurückblicken.Das komplette Jubiläumsprogramm mit allen Events vom 19. Juni bis zum Festivalabschluss am 4. September ist auf www.mdr-musiksommer.de (http://www.mdr-musiksommer.de) zu finden. Karten sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94 67 66 99 und unter www.mdr-tickets.de (http://www.mdr-tickets.de).Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel.: (0341) 3 00 86 31 bzw. E-Mail: susanne.odenthal@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4827509