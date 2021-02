DJ EZB baut bei PEPP Überbestand an italienischen Bonds weiter ab

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Dezember und Januar den Bestand ihrer im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP gehaltenen italienischen Staatsanleihen anteilmäßig weiter verringert. Nach Mitteilung der EZB erhöhten sich die PEPP-Wertpapierbestände der Zentralbanken des Eurosystems in den beiden Monaten um 110,209 (Oktober/November: +132,820). Darunter stiegen die Bestände an öffentlichen Anleihen um 116,339 (+140,160) Milliarden Euro. Auf italienischen Staatspapiere entfielen 17,4 (17,4) Prozent der in diesem Monaten erworbenen Staatsanleihen. Der Anteil am gesamten Bestand der PEPP-Staatsanleihen verringerte sich aber erneut, und zwar auf 19,1 (19,4) Prozent. Der Anteil Italien am eingezahlten EZB-Kapital beträgt 17,0 Prozent. An ihm orientieren sich die PEPP-Käufe zumindest langfristig.

Manche Analysten und Marktteilnehmer hatten vermutet, dass die Käufe italienischer Staatsanleihen im Januar wegen der Regierungskrise zugelegt haben müssten, weil die Abstände zu den Renditen deutscher Bundesanleihen nicht markant stiegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung am 21. Januar versucht, den Eindruck zu zerstreuen, dass die EZB planmäßig die Renditeabstände (Spreads) zwischen den finanziell stärksten und schwächsten Euro-Ländern zu begrenzen versucht und dafür sogar Zielwerte hat.

Die aktuellen PEPP-Daten deuten darauf hin, dass die relativ niedrigen Spreads tatsächlich nicht auf EZB-Käufen beruhten.

== Staatsanleihekäufe und EZB-Kapitalanteil im Rahmen des PEPP (%) DE FR IT ES Bestandsveränderung Dez/Jan 26,9 20,8 17,4 12,2 2020 Okt/Nov 27,0 20,9 17,4 12,2 Aug/Sept 26,5 20,5 18,0 12,3 Bestand Ende Januar 26,4 18,7 19,1 12,6 2020 Ende November 26,3 18,3 19,4 12,6 Ende September 26,2 17,6 19,9 12,8 EZB-Kapitalanteil* 26,4 20,4 17,0 12,0 ==

*es sind nicht ausreichend Staatsanleihen aller Euro-Staaten verfügbar. Diesen Mangel gleicht die EZB durch höhere Käufe anderer Staatsanleihen aus

Außerdem kauften die Zentralbanken im Rahmen des PEPP Unternehmensanleihen für netto 1,471 (+0,342) Milliarden Euro, während die Bestände an Commercial Papers um 7,603 (-7,682) Milliarden Euro abnahmen. Der Bestand an Covered Bonds erhöhte sich um 0,003 (0,000) Milliarden Euro, ABS wurden erneut nicht erworben.

