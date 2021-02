Google und Ford haben am Montag eine langjährige strategische Partnerschaft angekündigt, um die digitale Transformation des Autokonzerns voranzutreiben. Und: Android landet in allen Autos der Detroiter. Durch die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen wird Google der bevorzugte Cloud-Anbieter von Ford, die damit auf die Expertise des Techgiganten in den Bereichen Daten, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zurückgreifen können. Ab 2023 sollen zudem Millionen kommender Ford- und Lincoln-Fahrzeuge aller Preisklassen mit Android betrieben werden. Die Partnerschaft ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...