Eine Datenanalyse zeigt: Mit jedem Aufruf des Einlade-Tabs überträgt Clubhouse die Telefonnummern aus eurem Adressbuch an den Anbieter. Seit dem Deutschlandstart des audiobasierten Social Networks Clubhouse hagelt es Kritik von Datenschützern. Ein häufiger Kritikpunkt: Wer jemanden auf die Plattform einladen will, der muss der App dazu Zugriff auf das eigene Adressbuch gewähren. Daraufhin sendet die App sämtliche dort erfassten Telefonnummern an die Betreiberfirma Alpha Exploration. Das die übertragenden Telefonnummern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...