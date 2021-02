Zwar verkündigt die Bundesregierung regelmäßig, dass die Renten sicher sind, doch machen sich mehr als 75 % aller Verbraucher in Deutschland große Sorgen um ihre finanzielle Absicherung im Alter. So haben private Altersversorgungen hierzulande immer mehr Bedeutung gewonnen. Dabei sind vor allem ETFs in den Fokus von vielen Anlegern gerückt, um mit einer sicheren Rendite die mögliche Rentenlücke im Alter problemlos schließen zu können. Da ETFs vergleichsweise günstig sind, interessieren sich auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...