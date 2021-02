Der chinesische Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe per Berichtsmonat Januar sank auf 51,5 nach 53,0 zuvor. Volkswirte hatten mit 52,6 gerechnet. Die Geschäftslage der chinesischen Hersteller verbesserte sich Anfang 2021 so langsam wie seit sieben Monaten nicht mehr, so die jüngsten PMI-Daten. Die Unternehmen meldeten schwächere Zuwächse bei ...

