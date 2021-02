EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf

Horizon Therapeutics übernimmt HBM-Portfoliounternehmen Viela Bio für USD 3.05 Milliarden in bar



01.02.2021 / 18:00 CET/CEST

Horizon Therapeutics (Nasdaq: HZNP) und Viela Bio (Nasdaq: VIE) gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Horizon alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Viela Bio für USD 53.00 pro Aktie in bar erwerben wird, was einem voll verwässerten Eigenkapitalwert von rund USD 3.05 Milliarden entspricht. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Quartals 2021 erwartet. HBM Healthcare Investments investierte seit Juli 2019, als Viela noch im Privatbesitz war, insgesamt USD 29.5 Millionen in das Unternehmen. Per heute hält HBM Healthcare Investments 1.75 Millionen Viela-Aktien im Wert von USD 92.75 Millionen, basierend auf dem Übernahmepreis von USD 53.00 pro Aktie. Dieser liegt um rund 53 Prozent über dem Schlusskurs von USD 34.68 vom vergangenen Freitag.

