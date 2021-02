Der Leitindex schliesst um 1,41 Prozent höher auf 10'740,22 PunktenZürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag zu Beginn des neuen Monats deutlich höher geschlossen. Nach dem schwachen Monatsende habe der Markt zu einer technischen Erholung angesetzt und einen Teil der Verluste wieder aufgeholt, hiess es am Markt. Nach wie vor sei aber die Nervosität der Anleger hoch. Denn der Machtkampf zwischen Privatanlegern und Hedgefonds in den USA dürfte weiter für...

Den vollständigen Artikel lesen ...