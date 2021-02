Nach einer verlustreichen und in Teilen auch turbulenten Börsenwoche kann sich der Deutsche Aktienindex zum Start in den Monat Februar deutlich erholen. Damit hat der Markt auch die aus technischer Sicht wichtige Marke von 13.500 Punkten wieder zurückerobert. Das in der vergangenen Woche rund um die GameStop-Aktie, die Plattform Reddit und den US-Neobroker Robinhood passiert ist, war einmalig, beispiellos und so nicht vorherzusehen. Verloren in der Aufregung um diese Entwicklungen versuchen sich ...

