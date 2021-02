Der EUR/USD kämpft am Montag um eine Erholung über 1,2100 - Der US Dollar Index nähert sich in der amerikanischen Sitzung der Marke von 91,00 - Die Bekanntgabe makroökonomischer Daten löste keine nennenswerte Marktreaktion aus - Der EUR/USD schwankte während des asiatischen Handels in einer relativ engen Spanne um 1,2120, geriet jedoch in den ersten ...

