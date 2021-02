AMSTERDAM, Niederlande, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vitruvian Partners, ein internationales Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen, hat eine Vereinbarung mit Apax Partners sas, einer europäischen Privatkapitalgesellschaft mit Sitz in Paris, über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Expereo, dem weltweit führenden Anbieter für Managed Internet-, Cloudzugriff- und SD-WAN-Lösungen getroffen. Apax Partners bleibt neben Vitruvian Partners und dem Managementteam des Unternehmens, welches das Geschäft weiterhin leiten wird, ein Minderheitsaktionär. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die Fusionskontrollbehörden.



Expereo kann eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum, finanzielle Leistung und wertsteigernde Übernahmen vorweisen, was seine Position als Marktführer für die Bereitstellung von verwalteten globalen Internet- und Netzwerklösungen festigt. Das Unternehmen stellt seine Leistungen für Kommunikationsdienstleister-Partner und eine beeindruckende Reihe von multinationalen Unternehmenskunden auf der ganzen Welt zur Verfügung.

"Vitruvian Partners wird unseren ehrgeizigen Wachstumskurs weiter stärken, sodass wir noch schneller von den grundlegenden Veränderungen und Chancen profitieren können, die die digitale Transformation im Bereich der globalen Netzwerk- und Cloud-Konnektivität mit sich bringt", so Irwin Fouwels, CEO von Expereo. "Vitruvian und die kontinuierliche Unterstützung durch Apax Partners werden es uns ermöglichen, unsere Führungsposition weiter auszubauen und gleichzeitig unsere Services-Suite zu erweitern. Dadurch können wir die Netzwerktransformation und Cloud-First-Strategien unserer globalen Unternehmenskunden mit verbesserten Internet- und Cloud-Access-Services unterstützen und dabei ein einzigartiges, erstklassiges, digitales Kundenerlebnis bieten."

David Nahama, Senior Partner bei Vitruvian Partners, fügt hinzu:

"Wir verfolgen Expereo seit 2016 und haben beobachtet, wie sich das Unternehmen immer wieder selbst übertrifft und in jüngster Zeit mehrere bedeutende strategische Übernahmen getätigt hat. Expereo hat eine globale Führungsposition auf dem äußerst attraktiven globalen cloud- und softwaredefinierten Netzwerkmarkt aufgebaut, wodurch es seinen Kunden überzeugende und differenzierte Lösungen anbieten kann, was seine Attraktivität aus der Investorenperspektive erhöht. Wir haben uns Ende letzten Jahres mit Irwin und Thomas getroffen und freuen uns, mit dem Expereo-Team und Apax beim nächsten wichtigen Kapitel der Expansion und des Erfolgs von Expereo zusammenzuarbeiten". Joe O'Mara, Partner bei Vitruvian Partners ergänzt: "Wir glauben, dass wir zusammen mit Apax über erhebliche Kapital- und Betriebskapazitäten verfügen, um Expereo bei seinen Wachstums- und Akquisitionszielen zu unterstützen."

Thomas de Villeneuve, Partner bei Apax Partners, erklärt: "Mit der schnellen Einführung von cloudbasierten Anwendungen und SD-WAN-Technologien stehen internetbasierte WAN-Lösungen im Zentrum der Geschäftsmodelle multinationaler Unternehmen. Seit wir in das Unternehmen investiert haben, hat Expereo ein beeindruckendes Wachstum erzielt und wir haben sehr von diesen Technologietrends profitiert. Wir freuen uns sehr, diesen Erfolg gemeinsam mit Vitruvian, Irwin und seinem Team fortzusetzen."

Über Vitruvian

Vitruvian ist ein internationales Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Stockholm, München, Luxemburg, San Francisco und Shanghai. Vitruvian konzentriert sich auf dynamische Marktsituationen, die durch schnelles Wachstum und Veränderungen in verschiedenen Branchen gekennzeichnet sind, wie Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Medien sowie Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen. Vitruvian Funds hat bereits über 50 Unternehmen unterstützt und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von etwa zehn Milliarden Euro. Zu den bisher nennenswerten Investitionen zählen weltweit führende Unternehmen und Innovatoren auf ihrem Gebiet wie Voxbone, Bitdefender, Farfetch, Just Eat, Trustpilot, Easypark, Unifaun, Marqeta Global-e und CRF Health. Vitruvian ist ein Unterzeichner der von der UN unterstützten Principles of Responsible Investment ("PRI").

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN- und Cloudbeschleunigungs-Dienste. Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und Regierungen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance.

Über Apax Partners

Expereo wurde 2018 von Apax Partners übernommen.

Apax Partners ist eine führende europäische Privatkapitalgesellschaft mit Sitz in Paris. Apax Partners verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung und bietet langfristige Kapitalfinanzierung für den Aufbau und die Stärkung erstklassiger Unternehmen. Die von Apax Partners verwalteten und beratenen Fonds belaufen sich auf mehr als vier Milliarden Euro. Diese Fonds investieren in schnell wachsende Mittelstandsunternehmen in vier Spezialisierungssektoren: Technologie und Telekommunikation, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Dienstleistungen.

Apax Partners sas mit Hauptsitz in Paris) und Apax Partners LLP mit Hauptsitz in London) haben eine gemeinsame Geschichte, sind jedoch separate, unabhängige Privatkapitalgesellschaften.

Advisors

Vitruvian wurde von Freshfields, Bruckhaus Deringer (Rechtsberatung), Nielen Schuman (Unternehmensfinanzierung & Schuldenberatung), Bain & Company (gewerbliche Sorgfaltsprüfung), FTI Consulting (finanzielle Sorgfaltsprüfung) und PwC (Steuer) beraten. Apax wurde von Weil, Gotshal & Manges beraten.

