Apple besorgt sich Geld am Anleihemarkt.Apple hat einen vorläufigen Prospekt für Dollar-Anleihen in sechs Tranchen eingereicht. Das Volumen wird darin nicht genannt. Das Angebot soll Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben, zehn, 20, 30 und 40 Jahren umfassen.EU-Kommission: Verfahrensfehler in Urteil zu Apple-Steuern in IrlandDie Europäische Kommission sieht in dem Urteil des EU-Gerichts, das die milliardenschwere Steuernachzahlung von Apple in Irland kippte, diverse Verfahrensfehler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...