Ben Mezrich, der Buchautor hinter "The Social Network" schreibt an "The Antisocial Network". Darin will er die Geschichte um Wallstreetbets erzählen. Die Filmrechte sind bereits verkauft. Es ist eine Geschichte, wie Hollywood sie liebt. Ein vermeintlicher David - die Robinhood-Trader um das Reddit-Forum Wallstreetbets - legt sich mit einem Goliath - den Hedgefonds, die massiv auf fallende Kurse bei Gamestop und anderen Kleinaktien gesetzt hatten - an und gewinnt. Das verspricht ein hohes Zuschauerinteresse und klingelnde Kino- oder Streaming-Kassen...

