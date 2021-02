Ein stärkerer USD hat in der vergangenen Woche dazu beigetragen, einen weiteren Aufwärtsimpuls für das Cable über die 1,3700-Marke hinaus zu dämpfen. Das Update der Bank of England (BoE) zur Geldpolitik wird entscheidend dafür sein, ob sich der jüngste Aufwärtstrend für das GBP in nächster Zeit weiter fortsetzt, was nach Ansicht der Analysten der MUFG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...