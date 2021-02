Währen des vergangenen Wochenendes traf ein Frontalsystem die südlich-zentrale Region von Chile, wobei es Gebiete gab, die in einigen Fällen Regen von bis zu 70 mm verzeichneten, was schweren Schaden an Fruchterträgen hinterließ. Das berichtete Ronald Bown Fernández, Präsident der Vereinigung der Obstexporteure von Chile AG (ASOEX). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...