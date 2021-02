Die Situation am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen nicht geändert. Der Absatz im Packgeschäft wird teils überdurchschnittlich, andernorts zufriedenstellend stetig beschrieben. Die Vermarktung ab Hof läuft in zentraler Lage gut. Bildquelle: Shutterstock.com Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 4...

Den vollständigen Artikel lesen ...