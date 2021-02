Vergangenen Samstag, den 30. Januar, wurde ein besonderes Geschenk an Schloss Drakensteyn, in Lage Vuursche, in den Niederlanden geliefert, um den Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrix zu feiern. Es war eine Kiste mit handverlesenen Bonita-Äpfeln mit hervorragend erhaltener Qualität aus der jüngsten Ernte im Oktober 2020. Foto © Jan Oskam BV Wundervoll...

Den vollständigen Artikel lesen ...