Christian Hurni und Simon van der Veer aus Fräschels wurden beim Ceres Award 2020 in der Kategorie «Geschäftsidee des Jahres» ausgezeichnet. Christian Hurni und Simon van der Veer seien mit ihrer Batati GmbH in Fräschels FR zu einem wichtigen Akteur am Schweizer Süsskartoffelmarkt geworden, heisst es in einer Mitteilung des Deutschen Landwirtschaftsverlags (DLV)....

