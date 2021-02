"Denke ich an Deutschland in der Nacht, Dann bin ich um den Schlaf gebracht, …" ist der Beginn aus dem Gedicht Nachtgedanken des deutschen Dichters Heinrich Heine (1797-1856). Dieser sehnte sich aus dem fernen Paris nach einem besseren und schöneren Deutschland, denn er entfloh der damals einsetzenden Zensur, den Verboten und der Verfolgung Andersdenkender. Auch heute findet Zensur wieder in vielen Bereichen der öffentlichen, wie auch sozialen Medien statt und das Misstrauen einiger in die Obrigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...