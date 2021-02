Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung des DAX am Dienstag weiter gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 13.704 Punkte. Der Index ist damit auf dem Weg zurück in positives Jahresterrain, das er bei 13.718 Zählern erreichen würde.Zuvor war die Stimmung auch an den US-Börsen und in Asien positiv. Die Turbulenzen, die in der Vorwoche vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und privaten Anlegern ausgelöst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...