Ende vergangener Woche hatte vor allem der Kampf zwischen im Internet organisierten privaten Spekulanten und den auf fallende Kurse setzenden professionellen Hedgefonds den Aktienmarkt belastet.New York - Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche haben sich die US-Börsen am Montag erholt. Besonders deutlich fiel der Gewinn für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 2,45 Prozent auf 13'242,46 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,72 Prozent auf 30'198,75 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,50 Prozent auf 3769,98 Punkte hoch. Ende der vergangenen Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...