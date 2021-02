DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Research Update/Studie

Corporate News Encavis-Aktie:

Hauck & Aufhäuser Investment Banking nimmt Research Coverage auf Hamburg, 2. Februar 2021 - Hauck & Aufhäuser Investment Banking hat die Coverage des SDAX-notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) aufgenommen. In ihrer Ersteinschätzung rät das Hauck & Aufhäuser Institutional Research zum Halten ("Hold") der Encavis-Aktie. Das Kursziel beträgt 23,00 Euro pro Aktie. Die Encavis AG wird neben dem Hauck & Aufhäuser Investment Banking von elf weiteren Research-Häusern bewertet. Zehn von elf dieser Einschätzungen der Analysten sind sehr positiv und resultieren in einer "Kaufen- oder Halten-Empfehlung". Einen Überblick der Research-Coverage sowie weitere Informationen zur Encavis-Aktie finden Sie unter:

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

