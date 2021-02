Herr Siegmund, welches Ereignis bewog deutsche Wissenschaftler, Sicherungssystemen für Häuser zum Schutz vor Wirbelstürmen zu entwickeln? Stefan Siegmund: Ich selbst habe eine Zeit in den USA gelebt und konnte die Zerstörungskraft von Hurrikanen selbst miterleben. Besonders die in Leichtbauweise aus Holz gefertigten sogenannten "Mobile Homes" sind oft am stärksten betroffen. Bei Windgeschwindigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...