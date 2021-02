Die aktuell längste Serie: Cancom mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.92%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Montag Mologen mit 16,67% auf 0,04 (85% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,67%) vor SFC Energy mit 10,98% auf 22,75 (69% Vol.; 1W -5,01%) und 3D Systems mit 9,48% auf 38,91 (40% Vol.; 1W 6,57%). Die Tagesverlierer: GameStop mit -30,77% auf 225,00 (127% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 193,01%), Heidelberger Druckmaschinen mit -13,67% auf 1,13 (199% Vol.; 1W -9,31%), European Lithium mit -8,89% auf 0,04 (52% Vol.; 1W -24,07%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (16821,97 Mio.), Ford Motor Co. (3403,1) und Palantir (2951,86) ....

