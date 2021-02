The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2021





ISIN Name

DE000A3H23R5 HOLIDAYCHECK GRP AG BZR

CH0233341657 BQUE CANT. FRIBOURG 14-21

FR0011731876 ACCOR 14/21

US38148BAB45 GS GROUP INC. DEP. PFD M

AU3CB0231702 INTL FIN. CORP. 15-21 MTN

US44932HAG83 IBM CREDIT 18/21

US44932HAF01 IBM CREDIT 18/21 FLR

DE000BLB8BF1 BAY.LDSBK.IS. 20/27

DE000DDA0WN7 DZ BANK IS.A1266

DE000DDA0WX6 DZ BANK IS.A1275

