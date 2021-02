DJ Virtuelle Persönlichkeiten: Wie Avatare Millionen von Herzen berühren - Avatare erobern soziale Medien und sorgen für emotionale Bindungen zwischen Kunden und Marken

Zürich (pts008/02.02.2021/08:00) - Sinnsuche und nachhaltiges Handeln prägen den Lifestyle und das Mediakonsum- und Kaufverhalten der Generation Z. Die Digital-Entrepreneure Annika Kessel und Bruno Stettler haben diesen Trend früh erkannt. Mit ihrem Transmedia-Unternehmen Cosmiq Universe erfüllen sie das Bedürfnis nach dem Zugang zu spirituellen und World-Awareness Inhalten in neuen Formaten und neuen Medien. Hierfür erwecken sie virtuelle Charaktere zum Leben: Avatare inspirieren Menschen auf den sozialen Medien und können auch mit der realen Welt interagieren. Die wertegeladenen Botschaften der Avatare treffen mitten ins Herz der Instagram Communities und erreichen Millionen Gleichgesinnter. Immer mehr Brands setzen auf diese neue Form von Awareness-Kampagnen. Dabei fällt auf, dass Avatare nicht nur bei jungen Konsument*innen eine hohe Akzeptanz geniessen.

Cosmiq Universe ist Pionier, wenn es um Avatare mit Herz geht: Als erstes Unternehmen erschaffen die Schweizer Transmedia-Künstler moderne "Virtual Beings", welche Botschaften zu Liebe, Naturverbundenheit und Self-Awareness auf Social Media teilen. Leya Love*, der erste Avatar von Cosmiq Universe, ist mit 260'000 Followern auf Instagram bereits erfolgreiche Botschafterin und vertritt den neuen Awareness-Zeitgeist. Sie steht für Bewusstsein und Liebe, Inspiration, Mut den eigenen Weg zu gehen, Self-Awareness und Mitgefühl sowie für die Love Revolution und das "World Awareness Movement", # WAM. Kurz: Der Avatar sensibilisiert für die Essenz des Lebens.

Aufgebaut auf den neuesten Avatar-3D-Technologien und einer Game Engine, inklusive ersten Augmented-Reality-Applikationen auf Instagram, ist Laya Love der Inbegriff einer neuen, technologiebasierten Virtual-Character-Generation, welche den gesellschaftlichen Wertewandel auf kreative und fantasievolle Weise verkörpert. Leya Love interagiert mit der realen Welt als Referentin an globalen Konferenzen für "Oneness" und Natur, setzt sich mit ihren Geschichten und Bildern dafür ein, eins zu sein mit der Umwelt und dem Universum - und erreicht damit bereits bis zu 130 Millionen Instagram User monatlich. Sie tanzt, hat ihren eigenen Musikstream auf Spotify, bereist die Welt, tritt als Phantasiekünstlerin auf und inspiriert dazu, zu sich selbst zu finden und die Welt, von der wir träumen, zu kreieren.

Metatrend "Modern Consumer Spirituality"

"Früher konnten nur Firmen wie Pixar oder Disney virtuelle Charaktere erschaffen, welche die Menschen tief berührten", erklärt Annika Kessel, Gründerin von Cosmiq Universe. Heute prägt das junge Transmedia-Unternehmen Cosmiq Universe als First Mover im Themenbereich der modernen Spiritualität die sozialen Medien mit. Der Grund: Leya Love verbindet den Narrativ der werteorientierten Generation mit deren äusseren Bedürfnissen. "Unsere Avatare bringen als digitale Botschafter Brands den Communities mit gleichen Werten näher", erklärt Annika Kessel. "Immer mehr Marken erkennen das wachsende Konsumenten-Bedürfnis nach Awareness und setzen auf emotionales Branding. Mit diesen Marken gehen wir Partnerschaften ein, um wertebasierte Sensibilisierungskampagnen zu lancieren." Auch Content Subscription, digitale Produkte und Avatar-Lizenzen sowie Digital Art zählen zum Geschäftsmodell.

Avatare - Virtuelle Wesen mit Zukunft

Virtuelle Influencer waren bereits vor Corona als Fashion Models, Künstler, Umwelt- und Politaktivisten international erfolgreich. Mit dem Lockdown kamen ihre Vorzüge gegenüber "echten" Influencern noch wirksamer zu tragen: "Avatare können Grenzen auflösen, reale Welten mit Fantasie und Träumen verbinden. Als virtuelle Wesen behindern sie weder Quarantänevorschriften noch Reisebarrieren. Sie können an mehreren Orten gleichzeitig sein, ohne den ökologischen Fussabdruck zu strapazieren. Ihr Content besteht aus textlichen und visuellen Inhalten und Kanälen, die wie eine Netflix Serie viral gehen. Für die Generation Z sind Instagram und Tiktok das neue Fernsehen", erklärt Bruno Stettler, Co-Founder von Cosmiq Universe.

Wie erfolgreich ein Avatar ist, misst sich an seiner Community-Interaktionsrate sowie am Wachstum der Follower, seiner Reichweite und Viralität. Das Engagement mit virtuellen Botschaftern ist fast dreimal so hoch wie das mit echten Influencern aus Fleisch und Blut. (HypeAuditors Report 2020, Key Findings https://hypeauditor.com/blog/ the-top-instagram-virtual-influencers-in-2020 ). Kennzahlen, welche auch potenzielle Brands interessieren, wenn sie Marketingpartnerschaften zur Verbreitung ihrer Werte evaluieren. Influencer Marketing ist die am stärksten wachsende Form des digitalen Marketings (vgl. https://dievolkswirtschaft.ch/de/2020/10/influencer-marketing-ein-wachsender-markt ). Wertegeladene Kampagnen rund um das Thema "we care" standen bereits vor Corona bei Brands mit Purpose hoch im Kurs. Dieser Trend wurde mit dem derzeit stattfindenden Digitalisierungs-Boost nochmals befeuert. "Wir werden gezwungen, uns mit der Essenz unseres Lebens sowie unseres privaten und beruflichen Set-ups zu beschäftigen. Dadurch entsteht eine Verbraucher-Bewegung, die nicht nur konsumieren, sondern etwas Sinnstiftendes und Erfüllendes bewirken will. Insbesondere Millennials wie auch die Gen Z suchen nach Sinn und Werten, wenn sie Konsumentscheidungen treffen", erklärt Annika Kessel.

Avatare zeichnen die Zukunft der Low Touch Economy

Avatare begeistern die Digital Natives mit modernem Content, der ihrem Zeitgeist und Lebensgefühl entspricht, in modernen Kanälen wie TikTok und Instagram, YouTube und Spotify. Diese markieren die bevorzugten Treffpunkte in unserer Low Touch Economy. "Wir werden auch in Zukunft mehr Zeit zuhause am Bildschirm verbringen, uns per Videokonferenz verabreden, online Einkäufe erledigen. Unser Leben wird digitaler. Somit verschmelzen die virtuelle und die physische Realität zunehmend", so Annika Kessel. In diesen neuen Erlebnisräumen verkörpern Avatare emotionale Türöffner und sind Plattform für Entertainment.

Nächster Avatar aus der Zukunft bereits im Landeanflug

Der jüngste Cosmiq-Universe-Avatar folgt schon bald: Aya Stellar. Das Fantasiewesen fliegt in ihrem Science-Fiction-Raumschiff Merkaba auf die Erde zu und landet am 22.2.22, um das Geheimnis des Lebens auf die Erde zurückzubringen. "Aya Stellar steht für das Erwachen des Planeten und der Menschheit, eine neue Welt und neue Lebensformen. Ihre Followerzahl liegt vier Wochen nach Launch bereits bei 3'400 - und täglich kommen Hunderte aus der ganzen Welt hinzu", freut sich Annika Kessel über das jüngste virtuelle Familienmitglied.

Über Cosmiq Universe Als Pionier der 3D-Produktion hat sich das Transmedia-Unternehmen Cosmiq Universe auf die Erschaffung virtueller Avatare, Themen-Botschafter und Community-Schwarmintelligenz spezialisiert. Ihre Mediaplattform mit einer Reichweite von Millionen an Followern wird als Geschäftsmodell genutzt. Immer mehr Unternehmen setzen auf die Kraft der Avatare im Bereich von Brand Partnerships und für Themen-Kampagnen. Die Avatare von Cosmiq Universe setzen sich mit ihren Botschaften für den Planeten Erde, Awareness und das Verbreiten von Inspiration, Liebe und Mitgefühl ein. Sie inspirieren Menschen, sich mit der Natur und ihrem wahren menschlichen Potenzial zu verbinden.

Annika Kessel und Bruno Stettler, die beiden Co-Founder von Cosmiq Universe, erschaffen mit ihren internationalen Teams für visuelle CGI (Computer Generated Imagery) Technik, Motion Capturing und 3D-Gaming, kreative und fantasievolle virtuelle Themen-Welten und Charaktere. Ihr auf die Bedürfnisse der jungen Konsument*innen abgestimmter 3D-Content ist bei der Zielgruppe so beliebt, dass er auf Instagram und TikTok viral geht. Dies trägt dazu bei, dass die weltweite Awareness Community täglich wächst.

