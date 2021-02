Aachen (ots) - Das Aachener Luftfahrtberatungs-Unternehmen ARC hat mit einer Software für Flughafen-Logistik die Prozesse in einem Impfzentrum simuliert. Die Experten halten bei optimaler Planung Effizienz-Gewinne im zweistelligen Prozentbereich für möglich. Auf diese Weise könnten mehr Bürgerinnen und Bürger in kürzerer Zeit das Vakzin erhalten und das mögliche Risiko einer Ansteckung im Impfzentrum dürfte sinken.Die Impfung von bis zu 80 Millionen Bundesbürgern gegen Covid-19 ist eine logistische Herausforderung. Computerprogramme, die normalerweise zur Simulation der Abfertigungs-Prozesse in Flughäfen eingesetzt werden, könnten helfen, die Abläufe bei der Vakzinierung reibungsloser zu gestalten. "Wir haben die Prozesse in einem Impfzentrum mit einer von uns entwickelten Software durchgespielt", erklärt Michael Laubrock, Geschäftsführender Partner beim Aachener Luftfahrtberatungs-Unternehmen ARC. "Solche Simulationen können helfen, die Abläufe deutlich effizienter zu gestalten. Erfahrungsgemäß sind mit dieser Methodik Verbesserungen im zweistelligen Prozentbereich möglich."Ähnlich wie bei der Passagier-Abfertigung am Flughafen greifen auch beim Impfen verschiedene Prozesse ineinander: Die Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Anmeldung vorweisen und werden registriert; sie werden über den Eingriff und etwaige Konsequenzen aufgeklärt; eventuell erfolgt eine Temperaturkontrolle, um bestehende Infektionen auszuschließen; nach der Verabreichung des Vakzins werden sie wegen etwaiger allergischer Reaktionen noch eine Weile beobachtet. Durch eine gute Planung der räumlichen und personellen Ressourcen lässt sich verhindern, dass einer dieser Schritte zum Flaschenhals wird, der die ganze Prozesskette ausbremst.ARC simuliert diese Kette mit einem so genannten Multi-Agenten-System. Jeder Impfwillige handelt dabei gewissermaßen für sich. Dabei interagiert er auch mit den anderen "Agenten" im Mikrokosmos Impfzentrum: Er achtet auf Abstand, sucht nach dem Anmelde-Schalter mit der kürzesten Schlange und versucht zugleich, unnötige Wege zu vermeiden. Das Ganze gleicht einem Improvisations-Theater, in dem die Schauspieler anfangs nur wissen, welche Ziele sie verfolgen sollen. Das Stück entwickelt sich daraus erst in Zusammenspiel mit dem anderen Darstellern; ein festes Drehbuch gibt es nicht. "Auf diese Weise können wir zum Beispiel erkennen, wo es sich staut und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Anwesenden schneller durchzuschleusen", erklärt Laubrock.Die Modellerstellung und Simulation erfolgt mit der von ARC entwickelten und vertriebenen Software CAST. In dem Modell werden zunächst alle Prozesse in dem konkreten Impfzentrum definiert und mit realistischen Parametern versehen. Dazu gehören insbesondere die eingesetzte Anzahl an Mitarbeitern und Stationen, deren Prozesszeiten, räumliche Zusammenhänge oder der Platzbedarf. In unterschiedlichen Szenarien lässt sich prüfen welche Anpassungen und Verbesserungen erforderlich und sinnvoll sind, um den Betrieb zu optimieren, die Aufenthaltsdauer (und damit auch das etwaige Ansteckungs-Risiko der Impfwilligen) zu reduzieren und in kürzerer Zeit mehr Menschen zu vakzinieren.Unter folgendem YouTube-Link findet sich ein Video, das die Simulation eines hypothetischen Impfzentrums zeigt und die Zusammenhänge erläutert:https://youtu.be/hX3WvXHMwWQDas im Video darstellte Zentrum dient dabei der prinzipiellen Darstellung möglicher Abläufe sowie der verwandten CAST-Simulationssoftware. Es trifft daher weder im Allgemeinen noch im Speziellen eine Aussage zur Funktion oder Qualität von Impfzentren.Zum Unternehmen ARCARC ist ein unabhängiger, globaler Anbieter von Planungs- und Beratungsleistungen sowie Software-Lösungen für die Luftfahrtindustrie und darüber hinaus. Das Leistungsspektrum reicht von der Planung, Simulation und Marktanalyse bis hin zu betrieblicher Optimierung und technischen Studien. Das Kürzel steht für "Airport Research Center", Ausdruck der Wurzeln des Unternehmens, das einst als Ausgründung der RWTH Aachen entstand. Inzwischen zählt ARC mehr als einhundert Flughäfen aus aller Welt zu seinen Kunden, dazu Consulting-Firmen, Planungsbüros und Logistik-Unternehmen.Internet: https://arc.de/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/airport-research-center-gmbhYouTube: https://www.youtube.com/user/arcaachenCAST-SoftwareMit CAST und SOLUTIONS powered by CAST bietet ARC ein weltweit führendes Angebot an Softwareprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen, um Investitionen zu optimieren und Betriebskosten zu senken. CAST umfasst Simulations-, Allokations-, Planungs-, Optimierungs- und Prognosesysteme für den Fußgänger-, Fahrzeug- und Flugzeugverkehr sowie Prozessmodelle für ein weites Anwendungsspektrum in Verkehr, Betrieb und Logistik.https://arc.de/cast-simulation-software/Ansprechpartner für Fragen und weitere Informationen:Frau Uta Kohse+49 241 168 43 28uta.kohse@arc-aachen.deOriginal-Content von: Airport Research Center GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152629/4827715