Am Dienstag nach Börsenschluss öffnet Amazon die Bücher und präsentiert die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Die Anleger spekulieren offensichtlich auf eine positive Überraschung - und decken sich mit Amazon-Aktien ein. Der Titel gewann am Montag 4,3 Prozent. Das Chartbild hat sich spürbar aufgehellt.Nach dem Kurssprung kratzt Amazon nun an der oberen Range des seit September gültigen Seitwärtstrends. Sollte die Aktie nach oben ausbrechen, würde gleichzeitig eine symmetrische Dreiecksformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...