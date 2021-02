Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche sorgte eine Häufung an weniger positiven Nachrichten dafür, dass die Stimmungslage vieler Marktteilnehmer auf Sicht von drei bis sechs Monaten von verhalten optimistisch auf zunehmend skeptisch schwang, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...