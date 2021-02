Der Elektroauto-Hersteller Xpeng ruft in China 13.399 Exemplare seines Modells G3 zurück, die zwischen dem 29. März 2019 und dem 27. September 2020 gebaut wurden. Der Grund ist ein mögliches Problem mit dem Wechselrichter, das dazu führen kann, dass die Autos während der Fahrt an Leistung verlieren. Das E-SUV G3 ist das erste Modell, das Xpeng auch außerhalb seines Heimatmarkts in China verkauft: ...

