DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Börsenampeln weiter auf grün

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die gute Stimmung an den Börsen in Ostasien vom Vortag hat am Dienstag angehalten. Auf breiter Front legten die Indizes zu - diesmal auch gestützt von guten Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Indizes kräftige Gewinne verzeichneten. Nicht nur bei den betreffenden Einzelaktien sorgten gute Unternehmensergebnisse für Kauflaune. Kiwoom Securities verwies auch auf den Ausblick des Haushaltsausschusses im US-Kongress als Treiber. Demnach könnte die US-Wirtschaft Mitte des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen.

Der Nikkei-Index in Tokio schloss nach einem verhaltenen Start 1 Prozent höher mit 28.362 Punkten, in Schanghai fiel das Plus ähnlich aus. In Seoul weiteten sich die Aufschläge im Späthandel noch auf 1,3 Prozent aus. In Schanghai sprachen Händler von einer Gegenbewegung nach oben, nachdem zuletzt die Notenbank dem Geldmarkt wieder Liquidität zugeführt hatte. In der Vorwoche hatte sie noch entgegengesetzt agiert. In Seoul war von ermutigend ausgefallenen Inflationsdaten die Rede. Der Preisauftrieb im Januar hat sich deutlich beschleunigt, was auf zunehmenden wirtschaftlichen Schwung hindeutet. Sydney schloss 1,5 Prozent höher.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,4 Prozent vorne. In Indien geht es im Verlauf für den Sensex nach dem 5-prozentigen Kursfeuerwerk des Vortages um weitere rund 3 Prozent aufwärts. Hier stützen unverändert die Pläne der Regierung, mit erhöhten Ausgaben die Wirtschaft aus der Pandemiekrise führen zu wollen.

Gewinnmitnahmen bei Nintendo

Unter den Einzelwerten verloren Nintendo in Tokio gegen den Markt 0,4 Prozent. Die Aktie war nach den Quartalszahlen zunächst fest gestartet - passend dazu, dass der Konsolen- und Videospielersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März erhöht hatte. Zudem verdiente Nintendo in den ersten neun Monaten 92 Prozent mehr als vor Jahresfrist und auch mehr als Analysten erwartet hatten. Nachdem die Aktie im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent zugelegt hat, könnten hier Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben.

Shiseido verbesserten sich dagegen um 7,2 Prozent, nachdem das Kosmetikunternehmen einen geringer als bislang erwartet ausgefallenen Jahresverlust in Aussicht gestellt hatte.

Denso wurden um 7,2 Prozent nach oben genommen. Der Autozulieferer hatte seinen Umsatz- und Gewinnausblick angehoben und zudem über einen Rekordumsatz im dritten Quartal berichtet. Zudem übertraf das Quartalsergebnis die Analystenschätzung.

In Hongkong gaben erneut Technologieaktie den Takt mit an: Das Indexschwergewicht Tencent verteuerte sich um 2,5 Prozent, Alibaba machten weitere 3,4 Prozent gut. Alibaba wird im Laufe der Woche Geschäftszahlen präsentieren. Die HSBC sieht den Internetriesen weiter auf dem Weg, Marktanteile zu gewinnen und hält die zuletzt belastenden regulatorischen Sorgen für eingepreist. Auch in Seoul sahen Marktteilnehmer Technologieaktien unter den größeren Gewinnern.

In Taipeh stiegen TSMC um 3,4 Prozent auf 632 Taiwan-Dollar. Die Analysten von Citi trauen dem Halbleiterriesen in den nächsten fünf Jahren eine Verdopplung seines Umsatzes zu und erhöhten das Kursziel massiv von 670 auf 900 Taiwan-Dollar.

In Sydney verteuerten sich im Technologiesegment Afterpay um fast 8 Prozent. Die höchsten Kursaufschläge im S&P/ASX-200-Index zeigten Credit Corp mit einem Plus von 8,8 Prozent, nachdem der Finanzierer starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick präsentiert hatte.

Silber unter Druck

Am Rohstoffmarkt legten die Ölpreise angesichts der guten Stimmung weiter zu. Bei den Edelmetallen stach Silber mit einem Minus von zuletzt 4 Prozent hervor. Der Preis war zuletzt mit Spekulationen gestiegen, Privatanleger könnten in einer konzertierten Aktion versuchen, den Preis nach oben zu treiben, ähnlich wie seit Jahresbeginn am Aktienmarkt die Gamestop-Aktie.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.762,60 +1,49% +2,66% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.362,17 +0,97% +2,36% 07:00 Kospi (Seoul) 3.096,81 +1,32% +1,32% 07:00 Schanghai-Comp. 3.533,68 +0,81% +1,75% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.307,30 +1,43% +6,21% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.760,05 +2,27% +6,97% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.910,82 +0,50% +1,85% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.574,35 +0,51% -3,74% 10:00 BSE (Mumbai) 49.617,30 +2,09% +3,65% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD EUR/USD 1,2067 +0,0% 1,2062 1,2126 -1,2% EUR/JPY 126,71 +0,1% 126,60 126,98 +0,5% EUR/GBP 0,8823 -0,0% 0,8826 0,8834 -1,2% GBP/USD 1,3676 +0,1% 1,3666 1,3727 0% USD/JPY 105,01 +0,1% 104,95 104,72 +1,7% USD/KRW 1117,60 +0,0% 1117,40 1118,11 +2,9% USD/CNY 6,4607 -0,1% 6,4680 6,4610 -1,0% USD/CNH 6,4691 -0,1% 6,4725 6,4630 -0,5% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7527 7,7529 0% AUD/USD 0,7609 -0,2% 0,7626 0,7655 -1,2% NZD/USD 0,7171 +0,2% 0,7158 0,7191 -0,2% Bitcoin BTC/USD 34.168,00 +1,8% 33.566,00 33.756,25 +17,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,24 53,55 +1,3% 0,69 +11,5% Brent/ICE 56,99 56,35 +1,1% 0,64 +10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,63 1.860,00 -0,5% -9,38 -2,5% Silber (Spot) 27,82 29,05 -4,2% -1,23 +5,4% Platin (Spot) 1.101,78 1.134,83 -2,9% -33,05 +2,9% Kupfer-Future 3,53 3,55 -0,3% -0,01 +0,4% ===

