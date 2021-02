Berlin / New York (ots) - Dynamic Yield (https://www.dynamicyield.com/de/), die Plattform für Experience-Optimierung, hat heute die Erweiterung ihres Multilingual Supports (https://support.dynamicyield.com/hc/en-us/articles/360022558254-Multi-Lingual-Support?_ga=2.29266937.435402872.1612170180-194737509.1611156718multi-lingual-support-0-0) mit der Einführung von mehrsprachigen Kampagnen bekannt gegeben. Die neue Funktion ermöglicht es globalen Marken, ihre Kundenerlebnisse automatisch an die verschiedenen Sprachen der Website anzupassen. Der Multilingual Support ergänzt Dynamic Yields Funktionen zur Anpassung der Landeswährung und zum Rendern von lokalisierten Produktempfehlungen, die auf dem Seitenkontext und den Produkt-Feed-Werten des Nutzers basieren. Mit diesen Services ermöglicht Dynamic Yield seinen Kunden die reibungslose Umsetzung ihrer globalen Personalisierungsstrategie.Unternehmensmarken bedienen mit größerer Wahrscheinlichkeit Kunden in vielen geografischen Gebieten und brauchen daher einen Ansatz zur Lokalisierung ihrer Personalisierungsbemühungen. Wenn es jedoch darum geht, globalen Website-Besuchern relevante Erlebnisse zu bieten, müssen die eCommerce Teams oft viele verschiedene Versionen der Inhalte für die unterschiedlichen Benutzersegment erstellen. Zum Beispiel würde ein einfaches "Willkommens"-Popup für neue Benutzer erfordern, dass für jede Sprache ein zusätzliches Online-Erlebnis erstellt wird. Marketer sind so gezwungen eine Vielzahl von identischen Kampagnen zu verwalten und bei jeder Änderung sicherstellen, dass sie in allen Sprachen angepasst wird. Außerdem können diese separaten Kampagnen nicht in einen einzigen A/B-Test einbezogen werden, was aufgrund der vereinzelten Experimentdaten zu längeren Wartezeiten führt, bevor eine statistische Signifikanz erreicht wird."Unser mehrsprachiger Support ist unübertroffen auf dem Markt. Unternehmen, die die Lokalisierung ihrer Personalisierungskampagnen skalieren wollen, finden in der Experience-Optimization-Plattform von Dynamic Yield alles was sie brauchen", sagt Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield. "Da sowohl der nationale als auch der internationalen Online-Handel weiterhin mit hoher Geschwindigkeit wächst, bauen wir unsere globalen Personalisierungsfunktionen weiter aus, um den langfristigen Geschäftserfolg unserer Kunden zu steigern."Mit der neuen Funktion Multilanguage Campaigns von Dynamic Yield müssen Marken nicht mehr ganze Kampagnen duplizieren und mehrere Versionen pflegen. Sie können dadurch Inhalte lokalisieren und Übersetzungen für jedes Element einer Variante oder Vorlage (einschließlich Text, Bild, Farbe oder jede andere Variable) direkt innerhalb der Kampagne entsprechend der gewünschten Sprachregion verwalten. Dies ist möglich, ohne dass zusätzlicher JavaScript-Code geschrieben werden muss. Dies ist ein weiterer großer Nachteil bei der Erstellung zahlreicher gleichartiger Kampagnen, da es sich nachteilig auf die Seitenladegeschwindigkeit auswirken kann und größere Entwicklungsressourcen erfordert, um die Übersetzungen für jede Landes-Website zu verwalten."Es ist extrem wichtig für uns, ein relevantes Kundenerlebnis wiederzugeben, unabhängig davon, wo sich ein Besucher geografisch aufhält", sagt Ezequiel Benitez Vazquez, Shop Manager bei Chal-Tec, einem Mitglied der Berlin Brands Group. "Diese Funktion wird uns eine Menge Zeit, Energie und Ressourcen sparen und uns das Leben bei der Durchführung globaler Kampagnen erleichtern."Diese Pressemeldung bildet die jüngsten Bemühungen von Dynamic Yield ab, die Relevanz personalisierter Erlebnisse auf der ganzen Welt in großem Umfang zu erhöhen. Das Unternehmen plant, sein Produktangebot in der Lokalisierung zu erweitern, um die über 350 Marken (https://www.dynamicyield.com/de/kunden/), mit denen es weltweit zusammenarbeitet, weiter zu unterstützen.Über Dynamic YieldDynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern. Dynamic Yield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der McDonald's Corporation.Pressekontakt:Hendrik Senges+49 17630503004hendrik@brightcomms.deOriginal-Content von: Dynamic Yield GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131643/4827752