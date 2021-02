Im Schatten parken? Nö, wenn es nach manchem Autohersteller geht, dann stellen Autofahrer ihren Wagen künftig besser in der prallen Sonne ab. Immer mehr Ingenieure setzen auf Solarzellen - warum? Anfangs war es nur eine Spielerei für umweltbewegte Besserverdiener, die empfindlich auf Hitze reagierten. Denn als vor über zwanzig Jahren die ersten Fahrzeughersteller Solarmodule in den Schiebedächern ihrer Luxuslimousinen integrierten, lieferten die allenfalls genügend Strom für den Standlüfter. Doch so langsam wird die Sache ernst. Nicht erst seit der Solar World Challenge wissen die ...

